أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فعاليات البرنامج التدريبي لمشرفي الأيتام في ساحل حضرموت، وذلك ضمن مشروع سند لرعاية الأيتام بالتنسيق مع مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت. يتضمن البرنامج رفع كفاءة وقدرات مشرفي الأيتام من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف والبرامج التطبيقية والسلوكية للتعامل مع الأيتام، بالإضافة إلى مفاهيم الحماية والرعاية وغيرها. ويهدف «سند» إلى توفير الرعاية الاجتماعية والتعليمية وبرامج التمكين الاقتصادي للأيتام وأسرهم، بالإضافة إلى البرنامج التدريبي الجاري تنفيذه لمصلحة 30 مشرفا اجتماعيا من الجهات العاملة في الأيتام بمحافظتي حضرموت وتعز. ويأتي ذلك في إطار سلسلة البرامج والمشاريع التي تقدمها المملكة عبر المركز، لدعم أبناء الشعب اليمني بمختلف فئاته، وتوفير سبل العيش الكريم لهم.



كانت هذه تفاصيل خبر برنامج للأيتام في حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.