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نائب رئيس الإمارات يستقبل السفير العنقري

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استقبل نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات سلطان اللويحان العنقري.

ورحب نائب رئيس الإمارات، خلال الاستقبال، بسفير خادم الحرمين الشريفين، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمته، بينما نقل السفير له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، وتمنياتهما لحكومة وشعب دولة الإمارات الشقيق بدوام التقدم والازدهار.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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