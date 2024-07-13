ورحب نائب رئيس الإمارات، خلال الاستقبال، بسفير خادم الحرمين الشريفين، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمته، بينما نقل السفير له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما لحكومة وشعب دولة الإمارات الشقيق بدوام التقدم والازدهار.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس الإمارات يستقبل السفير العنقري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.