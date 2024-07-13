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موعد ومكان جنازة السباحة شذى نجم لاعبة نادي طنطا

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محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

أعلنت أسرة شذى محمد نجم، بطلة السباحة بنادي طنطا الرياضي، التي توفيت جراء وعكة صحية ألمت بها بعدما توقف قلبها منذ 43 يوما أثناء التمرين ودخلت على إثرها المستشفى، موعد جنازة الفقيدة.

وأكدت الأسرة، أن تشيع الجثمان غدا عقب صلاة الظهر عقب الإنتهاء من إجراءات نقل الجثمان من معهد ناصر بالقاهرة إلى مسقط رأسها بقرية كفر فرسيس بمركز زفتى بمحافظة الغربية.

كان مجلس إدارة نادي طنطا الرياضي برئاسة المحاسب فايز عريبي، أعلن تعليق النشاط الرياضي في جميع الألعاب بالنادي، حداداً علي روح بطلة السباحة التي وافتها المنية اليوم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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