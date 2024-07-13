بعد الدعوة للمقاطعة.. محافظ المنيا يعلن تشديد الرقابة على تعريفة التاكسي

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، باستمرار الحملات التفتيشية والمرورية لمراقبة المواقف وعربات الأجرة والتاكسي والسرفيس، للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير وتعريفة الركوب، داخل المدن وبين المراكز، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، وتحرير ما يلزم من محاضر حيال المخالفين، وتقديمهم لجهات التحقيق، لحماية المواطنين من الاستغلال.

وأشار المحافظ إلى أنه تلقى شكاوى عدة من مواطني مدينة المنيا أثناء الحديث معهم خلال جولاته الميدانية، إلى جانب ما رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتعليقات متابعي الصفحة الرسمية للمحافظة، وكلها تفيد بأن أهالى مدينة المنيا لاحظوا في الآونة الأخيرة أن معظم سائقي التاكسي يمتنعون عن توصيلهم لبعض المناطق، وبعضهم يطلب أزيد من التعريفة المقررة، وخاصة فى أوقات الذورة والمناطق الأكثر ازدحاما مثل وسط البلد، وشوارع الكورنيش وطه حسين وعدنان المالكي وحي شلبي والجامعة.

وأكد المحافظ، أنه لن يتساهل أو يتسامح مع من يتلاعبون بالأسعار في أي سلعة أو خدمة تقدم للمواطنين، وأن إدارة المرور ومديرية التموين وإدارة المواقف وكافة الجهات المعنية تعمل على خدمة المواطنين وتسهر على راحتهم وحمايتهم.

وكان عدد من رواد صفحات موقع الفيس بوك، نشروا عدة منشورات خلال اليومين الماضيين يطالبون خلالها بمقاطعة التاكسيات في مدينة المنيا بدءاً من غدا الأحد، اعتراضا على رفع تعريفة التاكسي من قبل بعض السائقين.