نتنياهو: الولايات المتحدة تدرك أن عمليات الاغتيال جزء من سياستنا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إنه في حال أبقى الجيش على حماس في رفح فلن يعيد الأسرى.

وزعم نتنياهو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 900 من عناصر حركة حماس في رفح، مشيرا إلى أن الأمور بدأت في التحرك بخصوص التفاوض.

وذكر نتنياهو، أنه إذا كان هناك أي تغير حالي في المفاوضات فهذا بسبب الضغط العسكري الذي مارسه جيش الاحتلال، زاعما أنه يقترب أكثر من النصر على حماس في غزة.

وأكد نتنياهو أن الولايات المتحدة تدرك أن عمليات الاغتيال جزء من سياسات حكومته، مضيفا "مجرد المحاولة لاغتيال قادة حماس يبعث برسالة لحماس والعالم أن أيامها معدودة".

وأوضح نتنياهو أن "علينا الانتظار حتى نهاية الحرب لإجراء أي تحقيقات بخصوص ما حدث في السابع من أكتوبر"، لافتا إلى أن "نعيش إخفاقات ونتكبد أثمانا أليمة في هذه الحرب".