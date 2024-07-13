احذر.. خطأ "غير مقصود" قد يتسبب في سحب رخصة القيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

يحدد قانون المرور حالات عدة لسحب الرخص أو إلغائها جراء ارتكاب المخالفات المرورية، لكن البعض قد يقع في خطأ إجرائي يتسبب في سحب رخصة القيادة.

يُجيز حمل رخصة قيادة خاصة لحاملها قيادة سيارة أسرة وسيارات الأجرة التي تعمل في النقل السياحي بقصد الاستعمال الشخصي وتكون مدة سريانها 10 سنوات، بحسب المادة 37 من قانون المرور 66 لسنة 1973.

وألزم قانون المرور في مادته 38 حامل الرخصة عند تغيير محل إقامته بإخطار قسم المرور المختص خلال 30 يومًا.

ولا ينتبه البعض لإخطار المرور في حالة الانتقال إلى محافظة أخرى، إذ أوضحت المادة أنه إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى، يجب خلال 30 يومًا أن يقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة طلبا لنقل قيد الرخصة واستيفاء إجراءات نقل القيد التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه.

ويترتب على عدم مراعاة الميعاد - الـ 30 يومًا - "في حالة تغيير محل الإقامة لمحافظة أخرى" اعتبار الرخصة ملغاة.