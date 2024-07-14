إصابة 4 مجندات إسرائيليات بشظايا صاروخ أُطلق من لبنان على كريات شمونة

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنّ "الجيش أعلن إصابة 4 مجنّدات إحداهن بحالة خطيرة، نتيجةً لسقوط شظايا صاروخ، عقب قصف مستوطنة ​كريات شمونة​، الواقعة شمالي إسرائيل". وكان قد أعلن "​حزب الله​" في بيان، في وقت سابق اليوم، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشّريفة، وردًّا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيّين، ‏وخصوصًا الاعتداء الّذي طال بلدة الخردلي والّذي أدّى إلى استشهاد مواطنَين، قصف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلاميّة اليوم السّبت 2024-7-13، مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

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