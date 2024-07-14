الأرصاد الجوية: انخفاض بدرجات الحرارة غدًا وضباب كثيف على المرتفعات واحتمال تساقط رذاذ شمالًا

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا صيفيًّا معتادًا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للبحر الأبيض المتوسّط، خلال الأيّام المقبلة"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر تمّوز يتراوح بين 24 و32 درجة مئويّة في بيروت، بين 23 و31 درجة في طرابلس، وبين 18 و34 درجة مئويّة في زحلة". وحذّرت من "ارتفاع موج البحر، ومن تشكّل التّيّارات المائيّة يومَي السّبت والأحد وحّتى ظهر الإثنين، حيث يصل ارتفاع الموج على الشّواطئ الشّماليّة إلى متر ونصف المتر".

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا الأحد غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا، مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرّؤية أحيانًا، وتكون الأجواء مهيّأة لتساقط الرّذاذ شمال البلاد بدءًا من بعد الظّهر؛ ويبقى التّحذير من ارتفاع موج البحر بسبب الرّياح النّاشطة".

ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الإثنين غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا، مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، وظهور ضباب كثيف على المرتفعات فتسوء معه الرّؤية أحيانًا. كما يتساقط الرّذاذ شمال البلاد، مع بقاء الرّياح ناشطة فيرتفع معها موج البحر".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع يوم الثّلثاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة خاصّةً في المناطق الدّاخليّة، ويتشكّل ضباب محلّي على المرتفعات المتوسّطة فتسوء معه الرّؤية أحيانًا".

كما أفادت بأنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة، سرعتها بين 15 و40 كم/س، الانقشاع جيّد إلى متوسّط على السّاحل وسيئ أحيانًا على المرتفعات المتوسّطة بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 60 و80%، حال البحر هائج خاصّةً شمال البلاد؛ وحرارة سطح المياه 28 درجة مئويّة".