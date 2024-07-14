وقوع جرحى إثر إشكال تطور إلى تضارب وإطلاق نار في برج حمود

وقع إشكال فردي في شارع مرعش في ​برج حمود​، على خلفيّة ‏تلاسن كلامي، تطوّر إلى تضارب وإطلاق نار، ما أدّى إلى سقوط جرحى عمل متطوّعو الصليب الأحمر اللّبناني على نقلهم إلى مستشفيات المنطقة لتلقّي العلاج اللّازم.

وقد فرّ أحد مطلقي النّار إلى جهة مجهولة، فيما ضبطت دوريّة من القوى ‏الأمنيّة المسدّس الحربي. وعملت دوريّة من المخابرات والجيش اللبناني والقوى الأمنية على تطويق الإشكال، وسط أجواء من التوتّر تشهدها المنطقة.