السيسي يؤكد رفض مصر استخدام معبر رفح لإحكام الحصار على غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وام)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض بلاده توظيف معبر رفح البري، الذي يربط قطاع غزة بالأراضي المصرية، كأداة لإحكام الحصار على الشعب الفلسطيني، وفق ما ذكره المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي. وذكر المتحدث، في بيان نشره على صفحة الرئاسة بموقع «فيس بوك»، أن السيسي شدد في كلمة ألقاها بعد مباحثاته مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، رفض مصر لتوظيف معبر رفح، ليكون بمثابة أداة لإحكام الحصار على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وقال إن الموقف المصري من الحرب على غزة، يؤكد حتمية تحقيق وقف إطلاق نار فوري وشامل في أقرب وقت ممكن.

وأكد مجدداً رفض مصر القاطع للتهجير بكافة صوره، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، مشدداً على ضرورة وقف استهداف المدنيين وعنف المستوطنين.

وتناولت المباحثات تبادل الرؤى بشأن مختلف القضايا المطروحة دوليا وإقليميا، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية، حيث أكد الجانبان المصري والصربي ضرورة تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن، كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في السودان وليبيا.

وعلى صعيد آخر، اتفق السيسي وفوتشيتش على أهمية الالتزام بتعزيز العلاقات طويلة الأمد في جميع المجالات.