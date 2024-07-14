فلسطين: التهجير القسري يتكرر في جميع أنحاء القطاع

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن التهجير القسري الذي تمارسه إسرائيل يتكرر في أنحاء قطاع غزة.

وأضاف منصور أن إسرائيل تنتهك كل أشكال الحماية للمدنيين في وقت الحرب.

جاء ذلك في رسائل بعث بها منصور إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وسفير روسيا فاسيلي نبينزيا، بصفته رئيساً لمجلس الأمن لشهر يولي الجاري، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دنيس فرانسس، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا».

وشدد منصور، في رسالته على أن «التهجير القسري غير القانوني وغير الإنساني الذي تمارسه إسرائيل ضد المدنيين، يتكرر في جميع أنحاء غزة، ما يسبب اضطرابات وصدمات مستمرة، وخاصة بين الأطفال».

وأضاف أن «شمال غزة، الذي أجبرت إسرائيل سكانه على الإخلاء للمرة الأولى في أكتوبر 2023 يخضع الآن لأوامر الإخلاء مرة أخرى».

وجدد منصور مطالبته المجتمع الدولي بـ«وقف العدوان الإسرائيلي، وضمان حماية الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي وأوامر التدابير المؤقتة الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية».

وتابع: «لا يوجد مكان يذهب إليه الناس، ولا مكان يشعرون فيه بالأمان. لقد دمرت إسرائيل غالبية قطاع غزة وما بقي منه».

وأشار مندوب فلسطين إلى أن «إسرائيل تعتبر قطاع غزة هدفاً مشروعاً، وتصر على انتهاكاتها المنهجية والجسيمة للقانون الدولي».

وأضاف في رسالته: «حتى المناطق الإنسانية وملاجئ الأمم المتحدة حولتها إسرائيل إلى مناطق قتل».

وجدد التأكيد على «ضرورة وقف إطلاق النار، ووقف الحرب المروّعة التي تشنها إسرائيل في غزة».

وتأتي رسالة منصور، بينما توسع إسرائيل من عملياتها العسكرية البرية في قطاع غزة، متنقلة من منطقة الشمال إلى شرق مدينة غزة ثم غربها، وصولاً إلى خان يونس في الجنوب.

والأربعاء طالب الجيش الإسرائيلي في منشورات ورقية، سكان مدينة غزة بالتوجه نحو بلدة الزوايدة ومدينة دير البلح وسط القطاع، مهدداً بأن المدينة ستبقى «منطقة قتال خطيرة».

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرباً على غزة، خلفت أكثر من 126 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.