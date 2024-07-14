سكان فيرمونت يتعاونون لتخفيف أضرار الفيضانات

بدأت إحدى ولايات الأمم المتحدة التي دمرتها فيضانات إعصار «بيريل» بمحاولة تقييم الأضرار، ووضع الخطط وتنفيذها للتعافي، حيث أزال متطوعون، بعضهم مزود بمعدات ثقيلة، الطمي والطين من الطرق والمنازل والباحات والممرات. كما أزالوا العناصر التي دمرتها الفيضانات من المنازل في واحدة من أكثر المجتمعات تضررا بالفيضانات إثر «بيريل» في فيرمونت.

وقال حاكم ولاية فيرمونت، فيل سكوت، إن الأمر سيستغرق أياما عدة أخرى لتقييم الأضرار الكاملة الناجمة عن الفيضانات الناجمة عن بقايا «بيريل»، موضحا أن الولاية في وضع أفضل للتعافي بسرعة بعد تحمل الحزن والبيروقراطية الفيدرالية والتنظيف المكثف من الفيضانات الهائلة قبل عام بالضبط.

الذاكرة السابقة

وقال سكوت للصحفيين في إفادة صحفية ببرلين: «يمكننا جميعًا استخدام ما تعلمناه العام الماضي لتعزيز استجابتنا بسرعة، وهذا يبدأ بتنظيف وتجفيف المنازل والشركات والمجتمعات في أسرع وقت ممكن».

وأشاد بقدرة سكان فيرمونت على الصمود، الذين اعتادوا الاستغناء عن مساعدة الحكومة في المناطق الريفية، لكنه حثهم أيضا على أخذ الوقت الكافي للإبلاغ عن الأضرار، وعدم الخوف من طلب المساعدة.

إعصار بيريل

وتسببت بقايا الإعصار بيريل في هطول أكثر من 6 بوصات (15 سم) من الأمطار في بضع ساعات فقط في يومين على أجزاء من فيرمونت، مما أدى إلى تدمير وإتلاف المنازل، وإسقاط الجسور، وقطع المدن، وإعادة الصدمة للولاية، حيث لا يزال بعض الناس ينتظرون المساعدة من آخر الفيضانات الكارثية التي ضربتهم قبل عام من اليوم.

وقال وزير النقل في ولاية فيرمونت، جو فلين، إن وزارة النقل في الولاية ستصرف ما يقرب من 30 مليون دولار من مدفوعات الطرق السريعة في المدينة بحلول أوائل أغسطس - نصفها بحلول الأسبوع المقبل - لمساعدة المجتمعات على إصلاح الطرق والجسور وقنوات المياه التي غمرتها المياه. وأوضح أن الولاية أعادت بالفعل فتح جميع الطرق، البالغ عددها 54 طريقًا، التي أغلقتها الفيضانات أو حطام العواصف باستثناء 18.

وحثت مفوضة السلامة العامة، جينيفر موريسون، الناس على الاستفادة من توقعات الطقس المشمس خلال الأيام القليلة القادمة.