عُمان تناشد المجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات والجرائم الإسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت سلطنة عُمان، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي في خان يونس جنوب قطاع غزة،و فقًا لـ"وفا".

وأعربت وزارة الخارجية العُمانية، في بيان صدر عنها مساء اليوم السبت، عن "إدانة سلطنة عُمان واستنكارها الشديدين للقصف الجوي الذي استهدفت به قوات الاحتلال الإسرائيلي المدنيين العزّل في مواصي خان يونس بقطاع غزة والذي أسفر عن قتل وإصابة المئات من النساء والأطفال وكبار السن، الأمر الذي يعد عملاً إرهابياً صريحاً وبرهاناً جديداً لسياسة الإبادة المتعمدة التي تمارسها السلطات الإسرائيلية الغاشمة تجاه الشعب الفلسطيني، في انتهاك صريح للقوانين والمواثيق الدولية الداعية لحماية وصون المدنيين، واستخفافاً من قبل حكومة دولة الاحتلال بكافة القرارات والمطالبات الدولية الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار".

وجددت سلطنة عُمان "مناشدتها للمجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية وجرائم الإرهاب التي ترتكبها منذ شهور دون رادع أو حسيب".