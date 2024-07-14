الشيخوخة تظهر على لغة جو بايدن وإدراكه في لقاءاته الأخيرة

ياسر رشاد - القاهرة - ألقى التقدم في العمر بظلاله على القجرات اللفظية للرئيس الأمريكي جو بايدن حتى أن أحد كبار اللغويين في أمريكا شبه خطاب الرئيس الحالي بلغة الأطفال حديثي العهد بالمحادثة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ارتكب جو بايدن بايدن خطأين كبيرين في واشنطن أمس، وحده، واصفًا فولوديمير زيلينسكي عن طريق الخطأ بأنه "الرئيس بوتين" وأشار إلى كامالا هاريس خلال مؤتمره الصحفي رفيع المستوى باسم "نائب الرئيس ترامب".

جو بايدن

وتزعم مصادر مقربة من جو بايدن أن هذه الزلات السريعة، صحح بايدن الخطأ الأول وليس الثاني، تشكل جزءًا من مشكلة مثيرة للقلق خاصة وإنه يخوض سباق الرئاسة الأمريكية لفترة ثانية أمام الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأوضح كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز والخبير اللغوي في جامعة كولومبيا، إن خطاب الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا يذكره باللغة الإنجليزية المبسطة، وهي مزيج من لغتين أو أكثر.

وكتب مكوورتر، خبير اللغات المبسطة وغيرها من اللغات المتنقلة الذي يدرس في مركز الدراسات الأمريكية بجامعة كوومبيا: "بينما تحاول الأمة معالجة بنية جملة الرئيس بايدن امختلطة خلال مناظرته مع دونالد ترامب وفي مقابته اللاحقة مع جورج ستيفانوبولوس، " إنني مندهش كيف جافاه الصواب وابتعدت عباراته عن التفاصيل الدقيقة التي كان دومًا ناجحاًت في الأخذ بزمامها دون عناء ذات يوم"، مشيرًا إلى مقابلات أجريت قبل 4 سنوات.

احتداد المنافسة بين جو بايدن ودونالد ترامب

جو بايدن

يواصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حشد المؤيدين له على حساب خصمه الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، والذي يخوض سباق الترشح على فترة رئاسية جديدة.

ويقوم مساعدو أوباما وكلينتون المتصلون جيدًا بإجراء استطلاعات الرأي وممارسة الضغوط على المانحين الديمقراطيين للاحتفاظ بأموالهم في محاولة للضغط على بايدن للخروج من المنافسة لكن حلفاء الرئيس يقاومون، وينضمون إلى رئيسهم في التمسك بموقفهم بشأن البقاء في المنافسة، قال بايدن والبيت الأبيض وفريق إعادة انتخابه مرارًا وتكرارًا إنه في السباق للبقاء.

وبينما يتمسك بايدن بموقفه، لا تظهر المعارك بين الحزبين أي علامات على التوقف مع المؤامرات والمنعطفات القادمة على مستويات ماكيافيلية.

قال الاستراتيجي الديمقراطي جيم مانلي، وهو موظف سابق يتمتع بعلاقات جيدة ويعرف جميع اللاعبين في هذه الدراما الشكسبيرية الحديثة: "يجب أن يحدث شيء ما يقلب الموازين".