حماس: على نتنياهو الرد على الوسطاء وليس الحركة

ياسر رشاد - القاهرة - قال خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس، اليوم السبت، إنه على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته أن يردوا على الوسطاء وليس الحركة.

وأضاف "الحية"، أن نتنياهو كان يتمنى أن يعلن خطاب نصر مزيف في خطابه البائس، مؤكدًا أن مزاعم الاحتلال ونتنياهو تحمل كذبها في مضامينها.

وأشار إلى أن الاحتلال يريد القتل والتدمير واستهداف النساء والأطفال، فيما يريد نتنياهو إحراج الوسطاء والضامنين والضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة، مضيفًا "قدمنا كل المرونة انطلاقًا من قناعتنا وليس تحت الضغط، وننتظر الوسطاء أن يعودوا لنا برد بعد أن قدمنا مقاربة واضحة".

وطالب العالم بوقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل الوضع الحالي الذي يشير إلى أن نتنياهو لا يريد الاتفاق ولا استرجاع المحتجزين الإسرائيليين.

وتابع: "لن نعطي نتنياهو ما يريد وسنبقى ندافع عن شعبنا في الميدان والمقاومة تقف بكل بسالة تدافع عن شعبنا".