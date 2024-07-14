سوريا تدعو المجتمع الدولى للعمل على وقف جرائم إسرائيل تجاه الفلسطينيين

ياسر رشاد - القاهرة - طالبت سوريا المجتمع الدولي بعدم الصمت عن تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لمجازره بالاراضى الفلسطينية المحتلة، وضرورة التزام سلطات الاحتلال بالقانون الدولي، وقانون حقوق الإنسان .. داعية إلى صحوة ضمير عالمية والعمل بجد على وقف جرائم إسرائيل تجاه المدنيين الفلسطينيين وتفاديا لنشر نيران عدوان اسرائيل في أنحاء كثيرة من المنطقة والعالم إذا لم يتم لجمها ومحاسبة المجرمين الإسرائيليين المسؤولين عن هذه الجرائم.



ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بيان الخارجية السورية: أن "المجازر الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة تجري أمام سمع وبصر الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، مشيرة إلى أن مماطلات حكومة الإجرام والقتل الصهيونية ما هى الا محاولات لاستمرار إتمام مهمة إبادة الشعب الفلسطيني سواء كان ذلك في قطاع غزة أو في الضفة الغربية".

وأضافت الخارجية السورية "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي الاجرامية ارتكبت اليوم ما يزيد على خمس مجازر بحق الشعب الفلسطيني أسفرت عن استشهاد أكثر من 112 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن والمعاقين".

وأشار البيان إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين المعلن يقترب إلى اليوم من 40 ألف شهيد قضوا تحت أنقاض منازلهم وفي الشوارع، وحتى في المخيمات التي أجبرتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي على الذهاب إليها، وقد أظهرت الحقائق أن -إسرائيل- كانت تهدف إلى تجميع الفلسطينيين للإجهاز عليهم وتصفيتهم.

وجدد البيان وقوف سوريا إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه حتى تحقيق أهدافه في التحرر من نيران الصهيونية وجرائمها وإقامة الدولة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية.