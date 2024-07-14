الإمارات تدين استهداف خيام النازحين في خان يونس و استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت دولة الإمارات واستنكرت بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وآخرها استهداف خيام النازحين في خان يونس جنوبي القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.

كما شددت على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة على أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية.

ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.

كانت إسرائيل قد ارتكبت مجزرة وجريمة جديدة السبت في مواصي خان يونس، حيث استهدفت خيام النازحين ما أسفر عن استشهاد أكثر من 90 فلسطينيا نصفهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى 300 جريح، بينهم عشرات الأطفال والسيدات.