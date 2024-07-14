انخفاض الحرارة وسحب.. تفاصيل الطقس بالإمارات اليوم الأحد

ياسر رشاد - القاهرة -

كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حالة الطقس موضحًا أن يكون صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي، يصبح رطبا ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.



وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، تكون جنوبية غربية – شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ساعة.

وتابع، يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:18 والثاني عند الساعة 05:55 والجزر الأول عند الساعة 11:53 والثاني عند الساعة 01:33.

أما في بحر عمان يكون الموج خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:33 والثاني عند الساعة 05:22 والجزر الأول عند الساعة 22:30 والثاني عند الساعة 00:00

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة في المدن كالاتي:

أبوظبي 45 31 90 25

دبي 42 30 90 30

الشارقة 42 30 90 30

عجمان 41 30 90 30

أم القيوين 41 31 90 30

رأس الخيمة 43 31 85 35

الفجيرة 38 33 80 45

العـين 45 31 75 20

ليوا 46 31 75 20

الرويس 43 30 60 20

السلع 46 31 55 20

دلـمـا 38 35 85 30

طنب الكبرى 35 31 85 55

طنب الصغرى 35 31 85 55

أبو موسى 35 32 85 55