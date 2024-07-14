نشرة التوك شو| اعتزال اللاعبة شهد سعيد المفاجيء وحقيقة اقتحام منزل سيدة الخبز بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "الخليج 365" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، على النحو التالي.

شهد سعيد باكية: هعتزل الدرجات نهائيًا ولن أشارك بمونديال باريس

أعلنت اللاعبة شهد سعيد اعتزالها رياضة ركوب الدراجات بشكل نهائي على الهواء مباشرة، كما اعتذرت عن المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس عام 2024، على خلفية الأزمة التي نشبت بينها وبين زميلتها في المنافسات، جنة عليوة.

خلال ظهورها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، لم تتمالك شهد سعيد دموعها وأعلنت: "سأترك رياضة الدراجات إلى الأبد ولن أذهب إلى فرنسا لتمثيل مصر في الأولمبياد، نحن نعيش في عصر السوشيال ميديا حيث تعرضت للظلم ولم يكن هناك أي قصد مني لإيذاء زميلتي جنة خلال المنافسة".

خطأ غير متعمد وجنة رفضت الصلح..مدرب منتخب الدراجات يكشف تفاصيل أزمة سباق الدراجات

أوضح الكابتن محمد إبراهيم، المدير الفني لمنتخب مصر للدراجات، تفاصيل الأزمة بين لاعبتي المنتخب شهد سعيد وجنة عليوة، مؤكدًا أن شهد أخطأت بفتح كوعها خلال السباق، إلا أن ذلك لم يكن متعمدًا، وأنها ليست لاعبة عنيفة بطبعها.

وأشار إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، إلى أن شهد لا تستطيع رفع يدها عن الدراجة أثناء السباق بسبب السرعة العالية، وأن جنة عليوة قامت بتحرير محضر في القسم رغم زيارة الفريق لها في المستشفى للاطمئنان عليها.

كان في الشارع.. محافظ الدقهلية يكشف حقيقة اقتحام منزل سيدة الخبز

كشف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تفاصيل واقعة ضبط سيدة تحمل كمية كبيرة من الخبز تفوق حصتها الرسمية، مؤكدًا أنه لم يقتحم منزلها، بل شاهدها مصادفة وهي تحمل الأكياس في الشارع.

محمود محيي الدين: الحروب الحالية تنبئ بنهاية النظام العالمي الاقتصادي

حذر الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، من أن العالم يواجه أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة، مرجحًا تفاقم الوضع في ظل غياب قيادات قادرة على حل الأزمات، وتصاعد الصراعات والحروب غير العادلة التي تضر بالدول النامية.

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/7/13/2611195/

أحمد موسى يُعلق على جولة كامل الوزير والاستجابة لشكوى مستثمر

علق الإعلامي أحمد موسى، على تفقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل صباح اليوم المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية.

مرتديًا نظارة شمس.. تامر أمين يكشف تفاصيل تعرضه لوعكة صحية

بعد غياب لأكثر من ثلاث أسابيع ظهر الإعلامى تامر أمين، مرتديًا نظارة شمس خلال تقديمه برنامجه "أخر النهار" على قناة النهار.