أحد أقارب شذى نجم: "جدها مات قبل واقعة توقف قلبها بثلاثة أيام"

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

كشف أبو بكر محمد، أحد أقارب السباحة شذى نجم بطلة السباحة بنادي طنطا الرياضي، التي توفيت جراء وعكة صحية ألمت بها بعدما توقف قلبها منذ 43 يوما أثناء التمرين ودخلت على إثرها المستشفى، تفاصيل الأيام التي سبقت واقعة توقف لاعبة السباحة

وقال إن شذى كانت في زيارة لقرية كفر فرسيس التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، قبل مرضها بـ 3 أيام لحضور عزاء جدها وكانت منهارة من البكاء حزنا على رحيله.

وأضاف: أن الراحلة كانت تتمتع بسمعه طيبة بين أهالي قريتها رغم عدم إقامتها بها، ولكن كانت تزورهم من وقت للآخر.

وأشار إلى أن شذى ليست الابنة الوحيدة لوالديها بل لديها شقيق أكبر منها يعمل مهندسًا، وكانت دائما تشارك في بطولات السباحة بنادي طنطا الرياضي وكانت الأسرة فخورة بنجاحها.

وكان جثمان شذي، وصل مساء السبت إلى قرية كفر فرسيس، وأعلنت أسرتها أن تشيع الجثمان يوم اليوم الأحد عقب صلاة الظهر.

ومن جانبه أعلن مجلس إدارة نادي طنطا الرياضي برئاسة المحاسب فايز عريبي، تعليق النشاط الرياضي في جميع الألعاب الرياضية بالنادي، حداداً علي روح بطلة السباحة التي وافتها المنية اليوم.

اقرأ أيضا:

موعد ومكان جنازة السباحة شذى نجم لاعبة نادي طنطا