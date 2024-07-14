مصدر: إسرائيل تتبع سياسة تجويع القطاع والإبادة الجماعية للحفاظ على بقائها بالسلطة

جاء ذلك، بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

قال مصدر مصري رفيع المستوى، إن الحكومة الإسرائيلية تتبع سياسة تجويع مواطني القطاع والإبادة الجماعية لهم للحفاظ على بقائها بالسلطة

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية