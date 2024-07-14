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مصدر: إسرائيل تتبع سياسة تجويع القطاع والإبادة الجماعية للحفاظ على بقائها بالسلطة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال مصدر مصري رفيع المستوى، إن الحكومة الإسرائيلية تتبع سياسة تجويع مواطني القطاع والإبادة الجماعية لهم للحفاظ على بقائها بالسلطة

جاء ذلك، بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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