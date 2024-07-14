العام الدراسي الجديد.. ما الأوراق المطلوبة للإعفاء من مصروفات الدراسة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الأوراق المطلوبة من الطلاب لحالات الإعفاء من مصروفات الدراسة لكافة المراحل التعليمية للعام الدراسي الجديد 2024-2025.

ووفقا للوزارة، فإنه بحسب البيانات الرسمية والإخطارات التي وصلت لكافة مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة الحالات المعفاة من مصروفات الدراسة 2024 تضمنت 8 حالات هي كالآتي:

- الأيتام:

يقدم ولي الأمر للمدرسة بصورة شهادة ميلاد، وصورة شهادة وفاة الأب، وصورة بطاقة الوصي عليى الطالب دون تقديم بحث اجتماعي.

- أبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي:

يقدم ولي أمر الطالب صورة شهادة ميلاد الطالب، وصورة بطاقة ولي الأمر، وصورة بطاقة القبض للضمان الاجتماعي "الفيزا" وصورة من آخر إيصال لعملية القبض أو ما يثبت سريان الفيزا.

أبناء المطلقات:

تتقدم الأم بصورة شهادة ميلاد الطالب، وصورة بطاقتها وصورة من قرار الوصاية على الطالب، وصورة شهادة الطلاق، واستمارة بحث اجتماعي لعمل البحث اللازم وتقديمه إلى الأخصائي الاجتماعي في المدرسة.

أبناء المرأة المعيلة:

تتقدم الأم بصورة شهادة ميلاد الطالب، وصورة بطاقة الأم ومستند يثبت عدم مقدرة الأب على العمل، للإنفاق على الأسرة سواء بسبب المرض أو السجن، واستمارة بحث اجتماعي لعمل البحث اللازم وتقديمه إلى الأخصائي الاجتماعي في المدرسة.

أبناء مهجورة العائل:

تتقدم الأم بصورة شهادة ميلاد الطالب، وصورة بطاقة الأم ومستند يثبت هجرة العائل وتركه للأسرة "محضر خجؤان للأسرة"، واستمارة بحث اجتماعي لعمل البحث اللازم وتقديمه إلى الاخصائي الاجتماعي في المدرسة.

أبناء ذوي الهمم والمكفوفين:

يتقدم ولي الأمر بصورة شهادة ميلاد الطالب، وصورة بطاقة الأب واستمارة بطاقة الخدمات المتكاملة، واستمارة بحث اجتماعي لعمل البحث اللازم وتقديمه إلى الأخصائي الاجتماعي في المدرسة.

- أبناء المفرج عنهم من السجون حديثا وليس لهم مصدر دخل:

يتقدم ولي الأمر بصورة شهادة ميلاد الطالب، وصورة بطاقة ولي الأمر ومستند يثبت خروج ولي الأمر من السجن حديثا، ومستند آخر يثبت عدم وجود دخل أو حيازة زراعية وأملاك، واستمارة بحث اجتماعي لعمل البحث اللازم وتقديمه إلى الأخصائي الاجتماعي في المدرسة.

أبناء العاملين في التربية والتعليم:

يتقدم بصورة شهادة ميلاد الطالب، وصورة بطاقة ولي الأمر ومستند يثبت عمل الأب أو الأم في التربية والتعليم، سواء بالعمل حاليا أو معاش على أن يسدد 50% من قيمة رسوم المصروفات الدراسية.