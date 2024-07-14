ما موعد بدء العام الدراسي الجديد في كافة المدارس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

موعد بدء الدراسة 2025، من الكلمات الأكثر بحثا على محركات البحث "جوجل" تزامنا مع قرب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024، للبدء في استعدادات استقبال العام الجديد.

وتساءل العديد من أولياء الأمور عن موعد بدء الدراسة 2025، للعمل على الاستعداد التام للدراسة، بالإضافة إلى تقديم أولياء الأمور لأبنائهم في المرحلة الابتدائية الصف الأول الابتدائي.

ومن المقرر أت تبدأ الدراسة في كافة المدارس بداية أكتوبر 2024، كما هو معتاد في كل عام جديد أن تنطلق الدراسة في نهاية نوفمبر أو بداية أكتوبر على أقصى تقدير.

ويتم بدأ الفصل الدراسي الأول في أول أكتوبر 2024، إذ يستمر لمدة 14 أسبوع، حتى اليوم الخامس من شهر يناير 2025.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في يوم 14 يناير 2025، إذ أنه من المفترض أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني 2025 في يوم 11 فبراير ويستمر حتى 8 من شهر يونيو، على أن تكون مدة أيام الدراسة للعام المقبل 194 يومًا.

ومن المفترض أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 25 مايو المقبل وتستمر حتى يوم 6 من شهر يونيو 2025.