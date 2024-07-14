شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الديمقراطى: الحوار الوطنى ساهم فى إعطاء قبلة الحياة للعمل السياسى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن الحوار الوطني عمل وتطرق لمناقشة العديد من القضايا، موضحًا أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطني كان لها الأثر البالغ في إعطاء قبلة الحياة للعمل السياسي في مصر، وجمع كل مؤسسات الدولة المصرية من نقابات وجمعية وأحزاب سياسية.

وأوضح أن الحوار الوطني هو كيان ناشئ عن فكرة مبدعة، ويعتبر بنك متدفق للأفكار الدائمة، ووضع بصمته ككيان مميز، مؤكدًا أن الحوار الوطني كيان سيظل دائمًا وليس مجرد كيان ينتهي بعد فترة محددة أو في زمن محدد، منوهًا إلى أن الرئيس السيسي اتخذ قرارًا بأن يكون الحوار الوطني مؤسسة ستظل بشكل دائم.

وأشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني الآن أصبح به اثنين من الوزراء، الدكتورة مايا مرسي والمستشار محمود فوزي، وهذا جعل هناك نوع من القوة التي يحملها هذا الكيان، وجعل السلطة التنفيذية جزءا منه، مشددًا على أن الاقتراحات والأفكار والرؤى والنقاشات ليست بمعزل عن الحكومة، والسلطة التنفيذية مشتركة مع الحوار الوطني لأجل تنفيذ الأعمال على أرض الواقع.



