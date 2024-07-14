القوات المسلحة اليمنية: لن نتردد بتوسيع عملياتنا العسكرية ضد العدو حتى وقف العدوان على غزة

أكّد المتحدّث الرّسمي للقوّات المسلّحة اليمنيّة العميد يحيى سريع، أنّ "​القوات المسلحة اليمنية​ تتابع تطوّرات الأوضاع في قطاع ​غزة​، وآخرها ارتكاب العدو الصّهيوني مجزرةً اليوم، راح ضحيّتها المئات من الشّهداء والجرحى".

وأشار في بيان، إلى أنّ "التّخاذل العربي والإسلامي شجّع العدو الإسرائيلي على الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم، على مرأى ومسمع العالم"، لافتًا إلى أنّ "القوّات المسلّحة اليمنيّة وضمن تأديتها لواجباتها الدّينيّة والأخلاقيّة والإنسانيّة تجاه ​الشعب الفلسطيني​ المظلوم، تؤكّد أنّها مستمرّة في موقفها المساند للشّعب الفلسطيني المظلوم، حتّى يتوقّف العدوان والحصار".

وأعلن سريع أنّ "القوّات المسلّحة ستعمل على اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات، وبحسب إمكانيّاتها وقدراتها على الانتصار الفعلي لدماء الشعب الفلسطيني، ولن تتردّد في توسيع عمليّاتها العسكريّة ضدّ العدو الإسرائيلي ومن يقف خلفه، حتّى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة".