الحية: لن ننزلق إلى ما يريده نتانياهو ومحمد الضيف كان يسمعه ويستهزئ بمقولاته الكاذبة

لفت نائب رئيس حركة "حماس" في غزة ​خليل الحية​، إلى أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ كان يتمنّى أن يعلن خطاب نصر مزيّف في خطابه البائس"، مؤكّدًا أنّ "مزاعم الاحتلال ونتانياهو تحمل كذبها في مضامينها".

وأشار إلى "أنّنا نقول لنتانياهو إنّ قائد "كتائب القسام" ​محمد الضيف​ يسمعك الآن، ويستهزئ بمقولاتك الكاذبة"، مركّزًا على أنّ "الاحتلال يريد القتل والتّدمير واستهداف النّساء والأطفال، ونتانياهو يريد إحراج الوسطاء والضّامنين، والضّغط على الحاضنة الشّعبيّة للمقاومة". وأوضح أنّ "الحركة قدّمت كلّ المرونة انطلاقًا من قناعتها، وليس تحت الضغط.

وشدّد الحيّة على أنّ "نتانياهو لا يريد الاتفاق ولا استرجاع الأسرى"، مبيّنًا أنّ "كلّ الخيارات مفتوحة أمامنا، ولن نعطي لنتانياهو ما يريد"، لافتًا إلى أنّ الأخير "يعاني في غزة منذ 10 أشهر، ويبحث عن أيّ نصر قبل الذّهاب إلى الكونغرس الأميركي هذا الشّهر". وجزم "أنّنا لن ننزلق إلى ما يريده ويخطّط له نتانياهو، وننتظر عودة الوسطاء بردّ، بعد أن قدّمت حماس مقاربتها الواضحة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف محمد الضيف وأحد مساعديه في قصف على منطقة مواصي خان يونس، أدّى لسقوط مئات القتلى والجرحى.