الخارجية الإماراتية دانت استهداف خيام النازحين في خان يونس: لوقف فوري لإطلاق النار

أعربت ​وزارة الخارجية الإماراتية​ عن إدانتها واستنكارها بأشدّ العبارات، "الانتهاكات الإسرائيليّة المستمرّة في ​قطاع غزة​، وآخرها استهداف خيام النازحين في ​خان يونس​ جنوبي القطاع، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيّين الأبرياء"، مؤكّدةً "ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانيّة والإغاثيّة والطبيّة إلى الشعب الفلسطيني الشّقيق في القطاع، بشكل عاجل ومكثّف وآمن ودون أي عوائق".

وشدّدت في بيان، على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النّار لمنع سفك الدّماء"، مركّزةً على "أهميّة أن ينعم المدنيّون والمؤسّسات المدنيّة بالحماية الكاملة، بموجب ​القانون الدولي​ والمعاهدات الدّوليّة". ودعت المجتمع الدولي إلى "بذل أقصى الجهود لتجنّب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينيّة المحتلّة، ودفع الجهود المبذولة كافّة لتحقيق السّلام الشّامل والعادل".