شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ترامب يتعرض لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي وظهور دماء على أذنه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت لقطات عن تعرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لإطلاق نار خلال كلمة له في تجمع انتخابي.

اللقطات المصورة أظهرت دماء على أذن ترامب، وقناصة على سطح قريب من المنصة التي كان يقف عليها الرئيس السابق والمرشح للرئاسة. إطلاق نار على ترامب وأطلقت أعيرة نارية متعددة في بنسلفانيا، فيما أظهرت لقطات مصورة أفراداً من جهاز الخدمة السرية والشرطة يرافقون ترمب إلى سيارة بينما كان يرفع يده في الهواء.

ونقل ترامب على الفور من الموقع وسط انتشار أمني كبير.