إصابة ترمب في محاولة اغتيال فاشلة خلال تجمع انتخابي ببنسلفانيا

سمعت أصوات أعيرة نارية متعددة في تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في بنسلفانيا مساء السبت.
وأظهرت لقطات مصورة أفراداً من جهاز الخدمة السرية والشرطة يرافقون ترمب إلى سيارة بينما كان يرفع قبضته في الهواء.
وظهرت في اللقطات المصورة دماء على أذنه وقناصة على سطح قريب من المنصة التي كان يقف عليها ترمب.
وتقول وكالات أنباء عالمية إن إطلاق النار كان بمثابة محاولة اغتيال فاشلة.
هذا وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يتم اطلاعه على واقعة إطلاق النار في تجمع انتخابي لترامب.
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