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إطلاق نار في تجمع انتخابي لترامب في بنسلفانيا

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ياسر رشاد - القاهرة -  

شهدت تجمع انتخابي للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا إطلاق أعير نارية


وأظهرت لقطات مصورة إطلاق النار واختباء ترامب وراء المنصة.

وشوهد ترامب في مقطع آخر ووجهه ملطخ بالدماء بعدما ظهرا مجددا وهو محاط بالحراس.
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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