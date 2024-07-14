صحيفة أجنبية : مساعدو ترامب يعدون مؤتمرا لتحسين صورته

ياسر رشاد - القاهرة - قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن مساعدي الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي من الحزب الجمهوري الحالي دونالد ترامب يعدون مؤتمرا من أجل تحسين صورته، ولكن هناك تحديات في انتظارهم.

وذكرت الصحيفة إن هذا التجمع الذي يعقد كل أربع سنوات يهدف إلى جذب جمهور الانتخابات العامة، ولكنه أيضا لا ينفصل عن حركة ترامب المتشددة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا"ورؤيته الاستقطابية لولاية ثانية.

واوضحت الصحيفة أن كبار مستشاري دونالد ترامب أعدوا مؤتمرا وطنيا للحزب الجمهوري يركز على الهجرة والتضخم وقضايا أخرى حيث يتمتع بميزة سياسية على الرئيس بايدن وحزبه، وفقا لجمهوريين مطلعين على التخطيط.

وأشارت إلى أن الغرض من ذلك هو التلطيف من صورته وتجنب ادعاءاته الكاذبة بشأن الانتخابات المسروقة، ووجهات نظره حول أعمال الشغب التي جرت في 6 يناير 2021، والجدل الدائر بين الحزب الجمهوري حول الإجهاض، والذي تراجع عنه ملايين الأمريكيين بينما يسعى للعودة إلى البيت الأبيض.

واستطردت الصحيفة أن المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام في ميلووكي والذي يبدأ يوم الاثنين المقبل سيقدم أيضا حزبا لا ينفصل عن حركة ترامب "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" أكثر من أي وقت مضى، وعناصر رؤيته الاستقطابية لولاية ثانية، وجهاز الحزب الذي سحق كل المعارضة تقريبا. وستكون وفود الولايات مليئة بالناشطين الذين دافعوا عن تأكيده أنه متهم في أربع قضايا لأسباب سياسية، وفي بعض الحالات، تم اتهامهم بمحاولة غير قانونية لإلغاء خسارته لعام 2020. وتنعكس رسالة ترامب القاتمة في المواد الترويجية للتجمع التي تصف المدن الأمريكية بأنها "كوابيس بائسة ومجوفة".



وأشارت الصحيفة إلى أن قائمة المتحدثين مليئة بالأمريكيين من العامة بالإضافة إلى المشاهير والسياسيين وغيرهم، وفقا للجمهوريين المطلعين على التخطيط، والذين تحدثوا مثل آخرين بشرط عدم الكشف عن هويتهم لوصف الترتيبات الخاصة.

لكن المنظمين لم يمنحوا أي وقت من أجل ان يتحدث مؤيدو ترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، على الرغم من أن ترامب غالبا ما يمتدحهم وأحيانا يبدأ مؤتمراته الانتخابية بغناء النشيد الوطني في السجن.

ومن المقرر أن يصوت المؤتمر على برنامج حزبي يخفف من الموقف الرسمي للحزب الجمهوري بشأن الإجهاض، على الرغم من احتجاجات المحافظين الاجتماعيين.



ولفتت الصحيفة إلى أن المؤتمر الذي يعقد كل أربع سنوات سوف يختبر قدرة الجمهوريين على تكييف خطابهم مع جمهور الانتخابات العامة في لحظة الاضطرابات التي يشهدها السباق الرئاسي.

وواجه بايدن دعوات من بعض الديمقراطيين البارزين للإنسحاب بعد مناظرة كارثية بدا فيها وكأنه يفقد تسلسل أفكاره بشكل متكرر. فيما كان ترامب يعتبر أول رئيس سابق يصبح مجرما بعد إدانته في قضية أموال سرية في وقت سابق من هذا العام ويواجه حاليًا مجموعة من التهم الأخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيكي هيلي، التي تحدت ترامب في الانتخابات التمهيدية واجتذبت العديد من الناخبين الوسطيين، لن تحضر المؤتمر ولم تتم دعوتها، وفقا للمتحدثة باسمها تشاني دينتون، رغم أنها أيدت ترامب وشجعت مندوبيها على دعمه الأسبوع المقبل. وقالت ناتشاما سولوفيشيك، مديرة الاتصالات السابقة لهيلي، إنه إذا أراد ترامب جذب ناخبي هالي المترددين، فلا ينبغي للمؤتمر أن يركز على دعوات "الانتقام" التي ساعدت ترامب على تعزيز قاعدته الانتخابية والسيطرة على الانتخابات التمهيدية.