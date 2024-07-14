حملة ترامب تصدر بيانا لطمأنة الناخبين وشكر الحرس السرى

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت حملة الرئيس الجمهورى السابق دونالد ترامب بيان يشكر فيه سلكات إنفاذ القانون فى سرعة التصرف ةإتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إنقاذ حياته وإجراء الفحوصات الطبية، وأعلن ترامب للناخبين أنه “ سليما” ومستمر فى السباق الرئاسى، مؤديا حركات تدل على القوة مما شحن الناخبين فى ولاية بنسلفانيا بالحماس و الوقوف مرة أخرى للهتاف من أجله.

وكان المرشح الجمهورى ترامب تعرض لضرب نار أثناء إلقاءه كلمة فى إحدى التجمعات الإنتخابية فى ولاية بنسلفانيا مما دفعه الى السقوط على الأرض لحماية نفسه من الطلقات التى سمع دويها أثناء حدبثه الى الناخبين، مما دفع الحرس السرى الى إحاطته وحمايته ومصاحبته سريعا الى السيارة ووقوف فتيات الحرس لحمايته.

وقال بيان الحملة أن إف بى أى سوف تقوم بالتحقيق فى الواقعة خصوصا بعد مشاهدة الدماء تتطاير على أذنه اليسرى وإستمرار سماع الطلقات حتى بعد سقوطه تحت المنصة متعمدا لحماية نفسه.