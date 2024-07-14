سقوط عشرات المدنيين في غارة إسرائيلية استهدفت قائد بحماس

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة إن غارة إسرائيلية استهدفت 90 فلسطينيا على الأقل في منطقة محددة في القطاع، قبل عدة ساعات في هجوم قالت إسرائيل إنه استهدف القائد العسكري لحركة حماس محمد ضيف .

غارة إسرائيلية

وبسب وكالة "رويترز" للأنباء، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الضيف قد قتل، وقال في مؤتمر صحفي: "سنصل إلى قيادة حماس بأكملها" ، متعهدا بمواصلة تصفية أعداء الدولة الإسرائيلية حتى النهاية.

وبحسب مسؤول كبير في الحركة على قناة الجزيرة، نفت حركة حماس مقتل ضيف وأكدت أن مزاعم إسرائيل باستهداف قادة الحركة لامحل لها من الحقيقة وتهدف إلى تبرير الهجوم، الذي كان أعنف هجوم إسرائيلي في غزة منذ أسابيع.

قال نازحون لجأوا إلى المنطقة إثر غارة إسرائيلية إن خيامهم هدمت على إثر قوة الضربة، فيما طانت الجثث تتناثر في الهواء وعلى الأرض من حولهم.

هدفان للـ غارة إسرائيلية وعشرات القتلى من المدنيين

ومن جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي إن الضربة كانت لها هدف لها هدفين هما ضيف ورافع سلامة، قائد لواء خان يونس التابع لحماس، ووصفهما بأنهما من بين العقول المدبرة للهجوم الذي وقع في في 7 من أكتوبرالماضي على جنوب إسرائيل والذي أشعل فتيل الحرب التي استمرت 9 أشهر في غزة.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي في وقت سابق إنه لا يزال يتحقق من نتائج الضربة.

تاريخ محاولات اغتيال ضيف

نجا الضيف من 7 محاولات اغتيال إسرائيلية، آخرها في عام 2021، وتصدر قائمة المطلوبين لدى إسرائيل لعقود من الزمن، حيث يحمل المسؤولية عن مقتل العشرات من الإسرائيليين في تفجيرات انتحارية.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 91 فلسطينيا على الأقل قتلوا في الغارة وأصيب 300 آخرين، وهي أكبر حصيلة قتلى منذ أسابيع في القطاع المدمر بسبب الصراع.

وتعد المواصي منطقة إنسانية محددة حثت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين مراراً وتكراراً على التوجه إليها بعد إصدار أوامر الإخلاء من مناطق أخرى.

ونشر الجيش الإسرائيلي صورة جوية للموقع، لم تتمكن رويترز من التحقق منها على الفور، حيث قال إن "إرهابيين اختبأوا بين المدنيين".

وقالت في بيان إن "مكان الضربة التي استهدفتها غارة إسرائيلية كان منطقة مفتوحة محاطة بالأشجار والعديد من المباني والحظائر".

وقال المسؤول العسكري الإسرائيلي إن المنطقة لم تكن مجمعا للخيام، بل مجمعا عملياتيا يديره حماس، وأن العديد من المسلحين كانوا يحمون ضيف.