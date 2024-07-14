شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: إدراج الحكومة لتوصيات الحوار الوطنى ببرنامجها دليل على إصلاح حقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إدراج الحكومة الجديدة لتوصيات المرحلة الأولى وتوصيات الحوار الوطني الاقتصادي ضمن برنامجها خلال السنوات الثلاثة القادمة، دليل على حرصها على إجراء إصلاح حقيقي وشامل خلال الفترة القادمة.

وأوضح بدوي، أن هذا القرار يؤكد على التفاعل والتعاون الإيجابى بين الحوار الوطنى والحكومة الجديدة، ليبدأ الحوار الوطنى مرحلة جديدة لتحديات مختلفة وطرح حلول للتحديات التي تواجه الدولة وهذا يصب فى صالح المواطن المصري، لافتا أن أغلب القضايا المطروحة على جدول أعمال الحوار الوطنى تمس المواطن المصرى.

وأشار بدوي، إلى أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع الاصطفاف خلف القيادة السياسية وإتاحة الفرصة للحكومة الجديدة لتطبيق سياسات جديدة، مع استمرار دور الحوار الوطنى كمنصة حوارية تستهدف مصلحة الوطن والمواطن وتعزز التلاحم الشعبى خلف الدولة.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعم الحوار الوطني في كل مراحله، بداية من التحضير، وحتى انطلاق الجلسات ، وصولا إلى الخروج بعدد من التوصيات في المقترحات الثلاث السياسية الاقتصادية والمجتمعي، مشيرا إلى أن الجميع يعول على الحوار الخروج بحلول واقعية تساهم فى حل الكثير من الأزمات الراهنة.



