اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد (Yair Lapid)، أنّه كان من الممكن التوصّل إلى صفقة رهائن، قبل استهداف قائد "كتائب القسام" محمد الضيف في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، مؤكّدًا أنّه "لا يجوز تعطيل صفقة الرّهائن، ويجب إتمامها الآن".
وكان قد زعم متحدّث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، بأنّ القوّات الجوّيّة نفّذت "ضربةً دقيقةً" على موقع محمد الضيف وقائد لواء خان يونس التّابع لحركة "حماس" رافع سلامة، "بعد تلقّي معلومات استخباراتيّة تمّ التّحقّق منها".
من جانبها، أكّدت "حماس" أنّ "ادّعاءات الجيش الإسرائيلي بشأن استهداف قيادات في الحركة، هي ادعاءات كاذبة تهدف للتّغطية على حجم مجزرة خان يونس"، حيث قُتل أكثر من 70 شخصًا وأُصيب نحو 300 آخرين، جرّاء الهجوم الإسرائيلي هذا الصّباح.
كانت هذه تفاصيل خبر لابيد: كان بالإمكان التوصل لصفقة رهائن قبل استهداف الضيف ويجب إتمامها الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.