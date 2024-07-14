لابيد: كان بالإمكان التوصل لصفقة رهائن قبل استهداف الضيف ويجب إتمامها الآن

اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية ​يائير لابيد​ (Yair Lapid)، أنّه كان من الممكن التوصّل إلى صفقة رهائن، قبل استهداف قائد "كتائب القسام" محمد الضيف في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، مؤكّدًا أنّه "لا يجوز تعطيل صفقة الرّهائن، ويجب إتمامها الآن".

وكان قد زعم متحدّث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، بأنّ القوّات الجوّيّة نفّذت "ضربةً دقيقةً" على موقع محمد الضيف وقائد لواء خان يونس التّابع لحركة "حماس" رافع سلامة، "بعد تلقّي معلومات استخباراتيّة تمّ التّحقّق منها".

من جانبها، أكّدت "حماس" أنّ "ادّعاءات الجيش الإسرائيلي بشأن استهداف قيادات في الحركة، هي ادعاءات كاذبة تهدف للتّغطية على حجم مجزرة خان يونس"، حيث قُتل أكثر من 70 شخصًا وأُصيب نحو 300 آخرين، جرّاء الهجوم الإسرائيلي هذا الصّباح.