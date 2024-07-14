الهدوء يخيم على حدود أوكرانيا وبيلاروسيا

ياسر رشاد - القاهرة - حول مايجرى على الحدود بأوكرانيا، أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال اجتماع تناول فيه شئون الأمن العسكري في منطقة العمليات الجنوبية، إن التوترات على الحدود مع أوكرانيا انتهت.

ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" عن الرئيس: "سحبت أوكرانيا قواتهم المسلحة والقوات الإضافية التي نشروها على طول حدودنا، وانسحبوا بشكل عام من منطقة الحدود البيلاروسية الأوكرانية، نحن الآن لا توجد لدينا أي مشاكل مع الأوكرانيين، وآمل ألا نواجه أي صعوبات خلال الأوقات المقبلة".

وأمر لوكاشينكو بسحب القوات الإضافية المنتشرة على الحدود مع أوكرانيا، وقال "لذلك، أيها الرجال، يجب سحب قواتنا من الحدود أيضًا، سيرسل هذا للأوكرانيين إشارة بأننا لن نقاتل ولن نزيد من وجودنا العسكري هنا، باستثناء قوات العمليات الخاصة".

وأضاف "إذا كان هناك حاجة لسحب القوات من مكان ما، فافعلوا ذلك، ونفى أن تكون هناك حاجة لأية أي تحركات غير ضرورية".

قوات العمليات الخاصة في أوكرانيا

وقال لوكاشينكو لقائد قوات العمليات الخاصة في القوات المسلحة فاديم دينيسينكو إنه يجب عليه تحديد مواقع القوات المشاركة في تعزيز الحدود بشكل دوري.

وأكد الرئيس على وجود قوات العمليات الخاصة في المناطق المحددة على أساس دوري وأوصى بتوفير كافة الاحتياجات الضرورية لهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة وذليل كافة العقبات التي من شأنها عرقلة تأدية تك الفرق لدورها على الوجه الأمثل"، مردفًا: "نحن بحاجة إلى عدة أشخاص في هذه المرافق المحددة على أساس دوري. خذوا الباقي إلى أماكن الانتشار الدائم".