الصحة العالمية" تحشد قدراتها لمعالجة جرحى "مجزرة المواصي"

ياسر رشاد - القاهرة - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، إن المنظمة وشركاءها يستجيبون للإصابات الناجمة عن سلسلة القصف الجوي الإسرائيلي على منطقة المواصي في خان يونس جنوب قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد 90 مواطنًا وإصابة 294 بجروح وفقدان أثر الكثيرين تحت الأنقاض.

وقال "أدهانوم"، على حسابه على موقع "إكس"، "إنَّ 134 مصابًا بجروح بالغة أدخلوا إلى مجمع ناصر الطبي الذي يواجه ضغوطًا كبيرة بسبب تدفق الجرحى، مشيرًا إلى أن موظفي منظمة الصحة العالمية موجودون بالمستشفى إلى جانب فريقي طوارئ طبيين لمعالجة المصابين".

وأرسلت المنظمة 50 سريرًا قابلًا للطي و50 نقالة لزيادة قدرات المستشفى، لافتًا إلى أن بعض الجرحى نقلوا إلى مستشفى ميداني في دير البلح؛ حيث أوفدت منظمة الصحة العالمية إمدادات طبية لتغطية الاحتياجات العاجلة لـ 120 مريضًا.