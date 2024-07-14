الخدمة السرية الأمريكية تفتح تحقيقا في حادث إطلاق النار على ترامب

ياسر رشاد - القاهرة -

فتحت الخدمة السرية الأمريكية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، اليوم الأحد، تحقيقًا موسعًا بشأن إطلاق نار على المرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، أثناء إلقاءه كلمة عقب تواجده بتجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا.

وسُمعت أصوات أعيرة نارية متعددة في تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا.

وأظهرت لقطات مصورة أفرادًا من جهاز الخدمة السرية والشرطة يرافقون ترامب إلى سيارة، بينما كان يرفع قبضته في الهواء.

وظهرت في اللقطات المصورة دماء على أذنه وقناصة على سطح قريب من المنصة التي كان يقف عليها ترامب وجرى إبعاده من على المسرح.

كان ترامب يعرض جدولًا لأرقام عبور الحدود، عندما بدأت أصوات الانفجارات تدوي بين الحشد، ويمكن رؤية ترامب وهو يمد يده اليمنى نحو رقبته، ويبدو أن الدماء كانت على وجهه.