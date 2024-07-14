بايدن يتلقى إفادتين عن إطلاق النار على ترامب ولم يرد حتى الأن

ياسر رشاد - القاهرة - لم يصدر البيت الأبيض حتى هذه اللحظة أية بيانات للرد على تعرض الرئيس السابق دونالد ترانب لإطلاق نار أثناء إلقاء كلمته فى المجمع الإنتخابى فى ولاية بنسلفانيا منذ ساعة.

إلا أن صحيفة “ الهيل” أفادت ان البيت الأبيض قد أرسل الى الرئيس بايدن إفادتين من رؤساء الحرس السرى ولم يعلق حتى الأن، ولا يتواجد بايدن وعائلته فى البيت الأبيض حاليا بل يتواجد فى أحد المنتجعات الصيفية.

وتعد حماية الرؤساء الحاليين والسابقين من المهام الأساسية للحرس السرى فى الولايات المتحدة حتى وإن لم يكونوا فى السلطة.