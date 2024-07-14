أنباء عن مقتل المشتبه في إطلاقه النار بتجمع ترامب الانتخابي

ياسر رشاد - القاهرة -

كشف المدعي العام لمقاطعة بتلر في بنسلفانيا، تفاصيل تتعلق بحادث إطلاق نار وقع أثناء تجمع انتخابي للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقال المدعي العام لمقاطعة بتلر إن "الشخص الذي يعتقد أنه مطلق النار في تجمع ترامب بولاية بنسلفانيا السبت قد توفي، بالإضافة إلى أحد الحضور"، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية نقلا عن وسائل إعلام أميركية

وبالإضافة إلى القتيلين، أكد المدعي العام إصابة شخص بجروح خطيرة في حادثة إطلاق النار.

أعلنت حملة ترامب الانتخابية السبت أن المرشح الجمهوري للرئاسة "بخير" ويجري فحصه في منشأة طبية، بعد أن أجلي من على منصة خلال تجمع انتخابي إثر سماع طلقات نارية.

وقال متحدث باسم جهاز الخدمة السرية على منصة إكس في تعليق على الواقعة التي وصفها الجهاز بأنها حادث "نفذ جهاز الخدمة السرية إجراءات وقائية والرئيس السابق بخير. جهاز الخدمة السرية يجري تحقيقا نشطا وسيتم إصدار المزيد من المعلومات حال توفرها".

وتم إخلاء مكان التجمع مع سقوط الكراسي وطوقت الشرطة الموقع بشريط أصفر.

وأظهرت لقطات مصورة طائرة هليكوبتر تحلق فوق المكان ورجال إنفاذ قانون يجوبون المنطقة.

كما شوهد ضباط إنفاذ قانون مسلحون على سطح بالقرب من المنصة التي كان يقف أمامها ترامب.

وذكر البيت الأبيض في بيان مقتضب أن الرئيس الأميركي جو بايدن تلقى إحاطة أولية بشأن الواقعة