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زعيما أغلبية الديمقراطيين وأقلية الجمهوريين يستنكرون العنف السياسى فى المجتمع الأمريكى

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ياسر رشاد - القاهرة - ما زالت ردود الأفعال تتوالى على واقعة إطلاق النار فى مجمع بنسلفانيا، حيث أعرب السيناتور شوك شومر زعيم أغلبية الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ ومثيله ماك كونيل زعيم أقلية الجمهوريين عن أسفهم من تصاعد ظاهرة العنف السياسى فى المجتمع الأمريكى.

وقال شومر أن مثل هذه الأحداث مستجدة على الولايات المتحدة وأضاف كونيل “ لا نعرفها”.

كما وصف شومر مشاعره “ بالرعب” حسب وصفه فور إعلانه بواقعة إطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب أثناء إلقاءه كلمة فى المجمع الإنتخابى ببنسلفانيا.

وتمنى الزعيمان الديمقراطى والجمهورى لترامب السلامة .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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