تطورات حالة دونالد ترامب بعد حادث إطلاق النار

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف إطلاق نار تجمع جماهيري للمرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب منذ قليل، مما أثار الذعر بين الحشد وتسبب في إصابة المرشح الجمهوري بالدماء قبل أن يخرج ويلوح بقبضته في الهواء متحديًا الجهات التي تقف وراء ذلك الحادث.

وصرحت كلاً من الخدمة السرية وحملة الرئيس السابق إن ترامب آمن بعد إطلاق النار في بتلر بولاية بنسلفانيا على بعد نحو 50 كيلومتراً شمال بيتسبرج.

دونالد ترامب

يواصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حشد المؤيدين له على حساب خصمه الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، والذي يخوض سباق الترشح على فترة رئاسية جديدة.

وأظهرت صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء بقعًا من الدماء على الخد الأيمن لترامب وأذنه.

وقال مراسل صحيفة واشنطن بوست على وسائل التواصل الاجتماعي نقلا عن المدعي العام لمقاطعة بتلر إن المشتبه به في إطلاق النار قتل عى دونالد ترامب، كما لقي أحد الحضور حتفه، ويرقد شخص آخر في حالة حرجة بالمستشفى.

ويأتي الحادث قبل أقل من 4 أشهر من الانتخابات التي تعقد في الخامس من نوفمبر القادم فيما يواجه دونالد ترامب مباراة إعادة في الانتخابات مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

بيان البيت الأبيض

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونج في بيان "يشكر المرشح الرئاسي دونالد ترامب رجال إنفاذ القانون ورجال الاستجابة الأولية على تحركهم السريع خلال هذا الحادث الشنيع، وأضاف إنه بخير ويخضع للفحص في منشأة طبية محلية، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقا".

قال الاستراتيجي الديمقراطي جيم مانلي، وهو موظف سابق يتمتع بعلاقات جيدة ويعرف جميع اللاعبين في هذه الدراما الشكسبيرية الحديثة: "يجب أن يحدث شيء ما يقلب الموازين".

جو بايدن

لقد أوضح بايدن أنه في السباق للبقاء.

في مؤتمره الصحفي مساء الخميس، قال إن الطريقة الوحيدة التي قد ينسحب بها هي إذا أخبره موظفوه "لا توجد طريقة يمكنك الفوز بها".

لطالما كان مدير حملة أوباما السابق ديفيد أكسلرود متشككًا في فرص بايدن في الفوز بولاية ثانية.

وكانت المناظرة - حيث تلعثم بايدن في الكلمات وحدق في الكاميرا - نقطة تحول للعديد من الذين كانوا قلقين من أن الرئيس لن يتعافى أبدًا من الضرر.