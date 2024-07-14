كينيدى يدعو الأمريكيين لتنحى الخلافات ونبذ العنف والصلاة لترامب وعائلته

ياسر رشاد - القاهرة - توالت ردود أفعال السياسيين والرؤساء الأمريكيين السابقين حول حادثة إطلاق النار المفاجأة على الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث صرح روبرت كينيدى المرشح الجمهورى المنافس على منصة إكس أنه يصلى من أجل سلامة ترامب، ووجه كلمته للجمهور أنه يدعو كل أمريكى يحب بلده أن ينحى الخلافات جانبا ونبذ كل العنف ونتحد من أجل الصلاة لترانب وعائلته.
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