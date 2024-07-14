"أنا أصلي من أجله".. أول تعليق من بايدن على محاولة اغتيال ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه قد تم إطلاعه على تفاصيل عملية إطلاق النار في تجمع دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا.

وقال البيت الأبيض في بيان له، نقلا عن الرئيس جو بايدن، إنه ممتن لسماع أنه آمن ويعمل بشكل جيد.

وتابع بايدن: "أنا أصلي من أجله ومن أجل عائلته ومن أجل كل من شاركوا في المسيرة، بينما ننتظر المزيد من المعلومات، أنا وجيل ممتنون للخدمة السرية لإيصاله إلى بر الأمان، ولا يوجد مكان لهذا النوع من العنف في أمريكا، ويجب أن نتحد كأمة واحدة لإدانته".

وفي وقت سابق، كشفت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن وضعه بعد إصابته في حادث إطلاق نار بتجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وقال المتحدث باسم الحملة ستيفن تشونج: إن ترامب "بخير" ويخضع لفحوص في منشأة طبية، مضيفا: "يشكر الرئيس ترامب قوات إنفاذ القانون وأول المستجيبين على سرعة تصرفهم خلال هذا العمل الشنيع".

وأعلن جهاز الخدمة السرية، أن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية "في أمان" الآن بعد حادثة إطلاق نار وقعت السبت.

وقال مسؤول الاتصالات في جهاز الخدمة السرية، على منصة "إكس": إن جهاز الخدمة السرية اتخذ إجراءات وقائية والرئيس السابق في أمان، متحدثا عن أن ثمة "تحقيقا يجري" حاليا و"سيتم نشر مزيد من المعلومات عندما توافرها".

وأجلي ترامب من على منصة خلال تجمع حاشد السبت بعد سماع دوي ما بدا أنها طلقات نارية.