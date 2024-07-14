تعليقًا على محاولة اغتياله.. بايدن يُحاول الاتصال بـ"ترامب" ويُطالب بإدانة الحادث

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الجميع عليهم إدانة محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب.

وفي خطاب له عقب إطلاق النار بساعات قليلة، أشار بايدن: "الجميع يجب أن يدينوا إطلاق النار الذي حدث في تجمع دونالد ترامب، والذي تقول السلطات إنه ترك المسلح وأحد الجمهور ميتًا".

وأوضح بايدن: "خلاصة القول، تجمع ترامب، كان ينبغي أن يدار بطريقة سلمية دون أي مشكلة، لكن فكرة وجود عنف سياسي أو عنف في أمريكا مثل هذا لم يسمع به من قبل في أي مناسبة وعلى الجميع إدانة ما حدث".

وأضاف: "كل وكالة في الحكومة الفيدرالية تحقق في الأمر وتقدم له تقارير عن آخرها، وأحاول الوصول إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، لكنه يبدو أنه مع أطبائه".

وأكد: "على ما يبدو، إنه يعمل بشكل جيد، لكن أخطط للتحدث معه قريبا، كما آمل، عندما أعود إلى الهاتف، وسأقدم مزيدًا من التحديثات عندما أعلم المزيد من المعلومات وما إذا كنت قادرا على الاتصال بترامب".

وأجلي ترامب من على منصة خلال تجمع حاشد السبت بعد سماع دوي ما بدا أنها طلقات نارية.

وشوهد الرئيس الأمريكي السابق وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى بينما كان محاطا برجال أمن أخرجوه من المنصة.