شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل في أول تعليق له.. ماذا قال بايدن عن محاولة إطلاق النار على ترامب؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في أولى الدقائق لتعرض دونالد ترامب لإطلاق النار، أطلع البيت الأبيض، الرئيس الأميركي جو بايدن على الحادث.

ووقع الحادث خلال تجمع انتخابي للمرشح الرئاسي للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب في بنسلفانيا إطلاق النار على ترامب وقال بايدن، إنه لم يتلق معلومات حول الهجوم على ترامب، فيما ذكرت «رويترز» "أن بايدن لم يتلق معلومات حول الهجوم المزعوم على سلفه الجمهوري دونالد ترامب، أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا"

وبحسب موقع nbc نيوز، وصف الرئيس جو بايدن الحادث بأنه "مقزز" وأدان العنف السياسي.

وأضاف: يأمل في التحدث مع ترامب الليلة. وعندما سأله أحد المراسلين عما إذا كانت محاولة اغتيال، قال بايدن: "لدي رأي، لكن ليس لدي كل الحقائق". أخطط للتحدث مع ترامب قريبًا وذكر بايدن "حاولت الاتصال بدونالد ترامب، إنه مع أطبائه. وأخطط للتحدث معه قريبا".

وأكد بايدن قائلا: "لا مكان في أمريكا لهذا النوع من العنف".

وقال "إنه أمر مريض. إنه أمر مريض. إنه أحد الأسباب التي تجعلنا مضطرين إلى توحيد هذا البلد. لا يمكننا أن نتسامح مع هذا".

