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مقتل شخص وإصابة آخر في حادث إطلاق النار على ترامب

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اليوم - وكالات 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت تقارير لـ NBC الإخبارية عن وفاة أحد المتفرجين من تجمع ترامب، وأصيب شخص آخر بجروح خطيرة، كما لقي مطلق النار حتفه.
جاء ذلك في حادث إطلاق النار على ترامب الذي شهدته ولاية بنسلفانيا أثناء تجمع انتخابي لدونالد ترامب.

إطلاق النار على ترامب

وذكرت ثلاثة مصادر رفيعة المستوى في أجهزة إنفاذ القانون، إن أعيرة نارية أطلقت من خارج محيط الأمن الذي أقامته هيئة الخدمة السرية الأميركية للمكان.
وقالت المصادر لشبكة إن بي سي نيوز، إن إطلاق النار وقع من مكان خارج المكان وإجراءات الأمن الخاصة به.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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