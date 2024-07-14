شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ترامب يكشف.. ماذا فعلت الرصاصة في أذنه خلال محاولة اغتياله؟ والان نبدء بالتفاصيل

محاولة اغتيال ترامب

مقتل شخص وإصابة آخر

الدمام - شريف احمد - كشف دونالد ترامب عن طبيعة ما حدث له أثناء إطلاق النار عليه من قبل قناص، خلال تجمع انتخابي، في ولاية بنسلفانيا.وأصدر ترامب بيانًا على حسابه الرسمي على منصته "Truth Social"، أوضح فيه أنه أصيب برصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذنه اليمنى".وتابع: أدركت على الفور أن هناك خطأ ما، إذ سمعت صوت أزيز وطلقات، وشعرت على الفور بالرصاصة تخترق الجلد، حدث نزيف كثير، فأدركت حينها ما كان يحدث".وقال: أود أن أشكر جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة، وجميع سلطات إنفاذ القانون، على استجابتهم السريعة لإطلاق النار الذي وقع للتو في بتلر، بنسلفانيا".وأضاف: الأهم من ذلك، أود أن أقدم التعازي لعائلة الشخص الذي قُتل في التجمع، وكذلك لعائلة شخص آخر أصيب بجروح خطيرة".ووصف ذلك قائلًا: إنه أمر لا يصدق أن يحدث مثل هذا الفعل في بلدنا. ولا يُعرف أي شيء حتى الآن عن مطلق النار الذي مات الآن".