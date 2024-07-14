صور أظهرت دم على أذنه.. إصابة ترامب في إطلاق نار بتجمع إنتخابي (فيديو)

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت وسائل إعلام أمريكية، إصابة ترامب في إطلاق نار بتجمع إنتخابي في بنسلفانيا.

وقام عناصر الخدمة السرية بإخراج الرئيس السابق دونالد ترامب من منصة، بعد سقوطه على الأرض خلال تجمع جماهيري بولاية بنسلفانيا.

وذكرت شبكة "سي إن إن"، "أن ترامب أصيب في واقعة إطلاق النار".

وبحسب الشبكة الأمريكية، سُمع دوي انفجارات قوية قبل سقوط ترامب. ثم ساعده عناصر الأمن على الوقوف، وكان وجهه ملطخًا بالدماء. وكان يصرخ على الحشد ويرفع قبضته. ثم تم نقله إلى سيارة وإخلائه من مكان الحادث.

وأظهرت لقطات مصورة أفرادا من جهاز الخدمة السرية والشرطة يرافقون ترامب إلى سيارة بينما كان يرفع قبضته في الهواء، وأضهرت دماء على أذنه وقناصة على سطح قريب من المنصة التي كان يقف عليها ترامب.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على الحادثة، وذلك بعد نقلت تقارير عن بايدن قوله في وقت إنه لم يتم إطلاعه على واقعة إطلاق النار المشار إليها وذلك في تصريح للصحافيين لدى خروجه من كنيسة في ديلاوير.





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