نجل ترامب: والدي لن يتوقف عن القتال لإنقاذ أمريكا"

ياسر رشاد - القاهرة - قال دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات 2024، إنَّ والده لن يتوقف عن القتال لإنقاذ أمريكا، وذلك عقب إجلاء ترامب من تجمع انتخابي في بنسلفانيا بعد تعرضه لإطلاق نار.

وكانت قد دوت أصوات أعيرة نارية في وقت سابق في تجمع حاشد لـ "ترامب" في بنسلفانيا، حيث ظهر المرشح الرئاسي الجمهوري متجهمًا ورفع يده اليمنى إلى أذنه اليمنى، حسبما أظهرت لقطات مصورة.

أُصيب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد إطلاق نار خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، في وقت مُبكر من صباح الأحد، فيما تم "تحييد" مُطلق النار المتورط في الحادث.

وإلى جانب مُطلق النار، قٌتل أحد حضور التجمع خلال الحادث، بينما هناك شخص آخر "حالته حرجة"، وفقًا لما ذكره المدعي العام لمقاطعة بتلر ريتشارد جولدينجر.

وقال المدعي العام إن الرئيس السابق سيكون على ما يرام، وأنه تم تأمينه من جهاز الخدمة السرية.